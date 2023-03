Weer honderden miljoenen naar basisvaardigheden: subsidiepot open

Scholen kunnen weer subsidieaanvragen indienen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Onderwijsminister Dennis Wiersma verdeelt voor het komende schooljaar 332 miljoen euro en een jaar later staat een net zo grote subsidiepot klaar. Dat is fors meer dan de 224 miljoen euro die voor dit jaar is verdeeld. Deze keer wordt de subsidie niet verdeeld door te loten, waar scholen de vorige keer kritisch op waren.

Scholen zullen sowieso worden geholpen als ze niet zo goed presteren volgens de Inspectie van het Onderwijs. Ze krijgen 500 euro per leerling om de basisvaardigheden te verbeteren, bijvoorbeeld door extra lessen te geven aan kleinere groepjes en leraren bij te scholen. Daarnaast kunnen ze een ‘basisteam’ over de vloer krijgen dat leerlingen helpt met lezen, schrijven en andere basisvaardigheden.

Andere scholen mogen ook een aanvraag voor een subsidie of basisteam indienen. Ze lopen wel het risico dat deze wordt afgewezen als het geld op is. Het ministerie van Onderwijs zal dan een selectie maken op basis van gegevens van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wiersma verwacht de komende twee schooljaren ongeveer 2200 basisscholen en middelbare scholen en 650.000 leerlingen te kunnen helpen met de subsidie. Hij betaalt dit met geld dat eerder al is vrijgemaakt in het regeerakkoord. Dit jaar maakt ongeveer een derde van de scholen gebruik van deze regeling.