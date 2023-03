Rechtspraak ontraadt gebruik TikTok op werktelefoon

De Raad voor de Rechtspraak ontraadt het installeren en gebruik van de populaire filmpjesapp TikTok op werktelefoons. Dat laat een woordvoerder weten na vragen van het ANP. “Collega’s die de app op hun werktelefoon hebben geïnstalleerd, wordt dringend verzocht om de app te verwijderen”, aldus de woordvoerder.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) deed vorige week al een dringende oproep hiertoe aan rijksambtenaren, naar aanleiding van een advies van inlichtingendienst AIVD. Personeel van de rechtspraak is in principe rijksambtenaar, met uitzondering van rechterlijke ambtenaren, zoals rechters en raadsheren. Voor gerechten zijn rechters ook geen rijksambtenaar, personeel dat er werkt wel, legt de woordvoerder uit.

De Raad voor de Rechtspraak laat verder weten niet actief te zijn op TikTok. Een groep jongeren die voor andere jongeren online verslag doet van de rechtspraak, zogenoemde Rechtspraak Reporters, maakt op TikTok wel filmpjes, maar dat gebeurt op vrijwillige basis, zegt de woordvoerder. “Zij zijn dus niet in dienst, en hebben dus ook geen werktelefoon, of toegang tot de systemen.” Het initiatief bestaat al zeven jaar.

Ook de Belastingdienst heeft medewerkers gevraagd apps als TikTok van hun werktelefoon te verwijderen, uit vrees dat die gebruikt zouden kunnen worden om mensen te bespioneren. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat de dienst het kabinet hierin volgt. Brancheorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft de voorkeur aan afspraken met medewerkers over privégebruik van bijvoorbeeld werktelefoons en het privé gebruiken van zakelijke apparatuur, in plaats van een verbod op apps zoals TikTok. Gemeentepersoneel is geen rijksambtenaar.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. Uit angst voor spionage en beïnvloeding hebben ook andere landen het gebruik van de app aan banden gelegd, tot ongenoegen van TikTok. De app beweert dat het door geen enkele staat of overheid wordt gecontroleerd.

Het kabinet besloot dinsdag het gebruik van “apps uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland” te ontraden. Landen en apps werden niet genoemd. Vorige maand lieten Kamerleden van de vier coalitiepartijen weten dat ze voor een TikTok-verbod zijn. Uiteindelijk moet het onmogelijk worden voor ambtenaren om applicaties uit zulke landen – bijvoorbeeld ook Iran en Rusland – op hun telefoon te hebben.