Schikking RTL en KRO-NCRV over rechten docu Kees Momma

RTL en KRO-NCRV staan dinsdag niet tegenover elkaar in de rechtbank in een zaak over de uitzendrechten van de documentaire Het beste voor Kees uit 2014. De partijen hebben in plaats daarvan een schikking getroffen, meldt KRO-NCRV aan het ANP. De uitkomst daarvan is dat de film over de autistische Kees Momma niet bij RTL’s streamingdienst Videoland zal worden uitgebracht, maar te zien zal zijn bij KRO-NCRV en NPO Start.

“Wij vinden het jammer dat Het beste voor Kees niet bij Videoland te zien gaat zijn”, laat RTL in een reactie weten. Het omroepbedrijf had de film graag in hun aanbod opgenomen omdat het aanstaande zondag wel het vervolg Kees vliegt uit, uitbrengt. “We kijken ernaar uit om Nederland te laten zien hoe het nu met Kees Momma en zijn familie gaat.”

Voor het weekend spande KRO-NCRV een kort geding aan tegen RTL. De publieke omroep wilde daarmee voorkomen dat de eerste film over de autistische Kees Momma bij streamingdienst Videoland te zien zou zijn. Videoland stelde dat het de uitzendrechten van de film had gekocht van maakster Monique Nolte, maar KRO-NCRV beweerde dat dat helemaal niet kon omdat de licentie nog bij hen zou liggen. Zij waren immers coproducent toen de film in 2014 gemaakt werd.

“De documentaire Het beste voor Kees is tot stand gekomen met publiek geld”, stelde een woordvoerder van KRO-NCRV. “De rechten voor uitzending ervan liggen bij de publieke omroep en de documentaire kan nog steeds bekeken worden.” Het beste voor Kees is op 12 april te zien op NPO 2.