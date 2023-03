Treinen tussen Den Bosch en Boxtel rijden weer

Tussen Den Bosch en Boxtel in Noord-Brabant rijden sinds woensdagochtend weer treinen, nadat het treinverkeer er een tijd stil had gelegen omdat dassen burchten hadden gegraven onder het spoor. Volgens een woordvoerder van de NS is de dienstregeling er zoals gebruikelijk opgestart en zijn er geen bijzonderheden te melden over het traject.

Het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel lag sinds vorige week dinsdag plat omdat de gravende dassen de ondergrond van het spoor bij Esch hadden aangetast. Spoorbeheerder ProRail kon daardoor de veiligheid van het treinverkeer niet langer garanderen. Het spoor is er inmiddels hersteld en er zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het dier er niet terugkeert. Ook bij Vught, op dezelfde spoorlijn, werden dassenburchten gesignaleerd. Het spoor daar is inmiddels eveneens hersteld.

De dassen zijn tijdens de werkzaamheden in beide plaatsen niet meer gezien en vermoed wordt dus dat de dieren zijn verhuisd. Bij inspectie van de gegraven gangen bleek overigens ook dat een aantal voor rekening kwam van de bever, net als de das een beschermde diersoort. Maar ook in die gangen werden geen bevers meer waargenomen.