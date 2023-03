Kabinet zoekt oplossing voor arme gezinnen die toeslagen mislopen

Het kabinet erkent dat het stelsel van toeslagen en regelingen om mensen te helpen rondkomen zo ingewikkeld is geworden, dat het voor een groep van ruim 10.000 Nederlanders juist averechts werkt. De betrokken ministers en staatssecretarissen beloven er alles aan te doen om nog voor de zomer met een oplossing te komen.

De ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Carola Schouten (Armoedebestrijding) en de staatssecretarissen Marnix van Rij (Belastingdienst) en Aukje de Vries (Toeslagen) reageren daarmee op vragen vanuit de Tweede Kamer na berichtgeving in NRC. De krant beschreef vorige maand hoe de regels voor een grote groep mensen rond het bestaansminimum erg nadelig uitpakken.

Het gaat dan om samenwonende stellen voor wie de uitkering van één partner, bijvoorbeeld voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, het enige inkomen is. Zij hebben recht op minder toeslagen dan een paar dat via de bijstand eveneens op of iets boven het bestaansminimum uitkomt. Dat is een onbedoeld gevolg van ingewikkelde fiscale regels.

Het probleem is in Den Haag al jaren bekend. Achtereenvolgende kabinetten hebben zich erover gebogen maar vonden geen bruikbare oplossing. Nu evenwel blijkt dat de groep gedupeerden bijna twee keer zo groot is dan eerder werd gedacht, worden alle mogelijke oplossingen nogmaals tegen het licht gehouden, in samenspraak met onder meer uitvoeringsinstanties als UWV en Toeslagen.

Daarbij speelt volgens de bewindslieden ook een “recente uitspraak” mee van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Deze instantie, de hoogste bestuursrechter op het gebied van sociale zekerheid, oordeelde in september 2022 dat gedupeerden een schadevergoeding dienen te krijgen voor misgelopen toeslagen.