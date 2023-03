Man uit Apeldoorn schiet met vuurwapen op Apache-helikopter

Een man uit Apeldoorn wordt ervan verdacht donderdagochtend met een vuurwapen op een Apache-gevechtshelikopter te hebben geschoten. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee, die de verdachte aan het einde van de middag in zijn woning heeft aangehouden.

De piloot van de helikopter maakte in de ochtend melding dat hij in de lucht is beschoten, laat een woordvoerder van de marechaussee weten. De helikopter is daarna veilig geland op de vliegbasis.

De verdachte is “buiten heterdaad” aangehouden. Vermoedelijk heeft hij vanaf zijn eigen perceel geschoten. Om wat voor wapen het precies gaat, wordt onderzocht, evenals de schade aan de Apache.

Minister Kajsa Ollongren van Defensie noemt het “zeer zorgelijk” dat Nederlandse militairen in eigen land zijn beschoten. “Gelukkig zijn de vliegers ongedeerd. Zij doen dit werk juist om te waken over onze veiligheid. We wachten het onderzoek af”, reageert ze op sociale media.