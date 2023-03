Isoleercel Navalny in Slot Loevestein

In Slot Loevestein in de gemeente Zaltbommel is vanaf vrijdag onder meer een replica te zien van een isoleercel waarin de Russische activist en Poetin-criticus Aleksej Navalny 91 dagen heeft doorgebracht. Zijn broer Oleg, die er volgens het slot ook een tijdje in zat, heeft de ruimte nagebouwd.

Het gaat om een zogenoemde ShIZO, dat is een afkorting van het Russische “shtrafnoy izolyator”. De cel maakt in Loevestein deel uit van de tentoonstelling Monddood – Politiek gevangen, die donderdagmiddag officieel wordt geopend. Dat gebeurt in het bijzijn van onder anderen de woordvoerster en assistent van de nog steeds gevangen Navalny, Kira Yarmysh.

De ShIZO was eerder in Berlijn en Parijs te bezoeken. “De tentoonstelling geeft inzicht in de verhalen en situaties van politieke gevangenen over de hele wereld en de ShIZO-cel zal een indrukwekkende bijdrage leveren aan de bewustwording hiervan’’, zegt Loevestein-directeur Ed Dumrese. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Loevestein is bekend van de opsluiting van politiek gevangene, rechtsgeleerde en schrijver Hugo de Groot (1583 – 1645) en vooral om de wijze waarop hij er in een boekenkist uit wist te ontsnappen.

Loevestein als gevangenis kan volgens het slot zelf worden vergeleken met plekken waar andere politieke gevangenen werden vastgezet, zoals de Tower in Londen en Robbeneiland bij Kaapstad