Rutte na overleg: kabinet gaat stikstofaanpak versnellen

Het kabinet heeft na urenlang beraad afgesproken “versnelling aan te brengen” in het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Dat zei premier Mark Rutte vrijdagavond na afloop van het derde overleg in een week tijd over de verkiezingsuitslag in de provincies.

Het CDA wil volgens hem opnieuw onderhandelen over de stikstofaanpak, maar niet nu. Eerst wil het CDA weten wat er in de collegeprogramma’s van de nieuwe provinciebesturen komt te staan. De provincies moeten ook stikstofplannen maken. Maar ook het landbouwakkoord en de (uitkoop)regeling voor boeren zijn voor het CDA daarbij van belang.

Met het indrukken van “de versnellingsknop” wil het kabinet er ook voor zorgen dat er weer perspectief komt voor boeren, dat er een oplossing komt voor de zogeheten PAS-melders, “maar ook dat er perspectief komt voor natuur, wegen en huizenbouw”, zei Rutte. PAS-melders zijn met name boeren die onder het oude stikstofbeleid geen vergunning nodig hadden, maar na een uitspraak van de Raad van State in 2019 toch vergunningplichtig zijn.

Concreet werd Rutte niet. Ook is niet duidelijk wanneer er opnieuw onderhandeld zal worden over de stikstofparagraaf van het coalitieakkoord. Dat kan nog wel paar maanden duren. “We zien wel wat er uitkomt”, zei Rutte. Vicepremier en D66-leider Sigrid Kaag zei “kennis te hebben genomen” van de wens van het CDA.

Het was de derde keer deze week dat Rutte, zijn drie vicepremiers en hun secondanten overlegden over de grote verkiezingsnederlaag van de vier coalitiepartijen bij de provinciale verkiezingen eerder deze maand. Daarin werd nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) in een klap de grootste in alle provincies. Daardoor kan BBB een grote factor worden voor het beleid in de provincies én in de Eerste Kamer, omdat de nieuwe Statenleden de senatoren kiezen.