Minister wil maximumstraffen voor drugsdelicten verhogen

De wettelijke maximumstraffen voor grootschalige in- en uitvoer, productie en bezit van harddrugs worden verhoogd. Justitieminister Dilan Yeşilgöz gaat hiertoe de Opiumwet aanpassen, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Volgens de minister wordt met dit plan om de strafmaat te verhogen vanuit de overheid “een belangrijk signaal afgegeven” dat dit type criminaliteit “niet getolereerd wordt”.

De maximumstraf voor in- en uitvoer van harddrugs ligt nu op twaalf jaar. Voor grootschalige productie van harddrugs geldt nu een maximumstraf van acht jaar en voor grootschalig bezit kan een maximale celstraf van zes jaar worden opgelegd. In de brief geeft Yeşilgöz niet aan wat de nieuwe maxima worden. De mate waarin de straffen kunnen worden verhoogd, wordt de komende tijd uitgewerkt. Eind dit jaar wil ze de wetswijziging ter consultatie voorleggen.

Het verhogen van de maximumstraffen is volgens de minister “een goede stap in het onaantrekkelijk maken van Nederland als marktplaats voor criminele netwerken”.

Er is meer nodig om ervoor te zorgen dat de effectiviteit van opsporing en vervolging van georganiseerde criminaliteit wordt vergroot, tekent de minister daarbij aan. Het afnemen van criminele winsten en het vergroten van de pakkans zijn ook belangrijk. Voor dat laatste gaat Yeşilgöz investeren in specialistische recherchecapaciteit. Die moet criminele netwerken en machtsstructuren gaan aanpakken. Over dat plan wordt de Kamer voor de zomer geïnformeerd.

“Georganiseerde misdaad ondermijnt alles waar wij als rechtstaat en samenleving voor staan. Onze democratie wordt bedreigd en onze vrijheden staan op het spel”, schrijft de justitieminister. “Daarom zet ik alles op alles om dit type criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, de activiteiten ervan te verstoren en de criminelen daarbinnen te bestraffen.”