Rutte na tweede kabinetsberaad: denk dat we eruit kunnen komen

“Ik dénk dat we hieruit kunnen komen.” Met die woorden verliet premier en VVD-leider Mark Rutte in de nacht van donderdag op vrijdag zijn ministerie na opnieuw een beraad van de kabinetstop. “We zijn nog steeds in gesprek”, zei D66-vicepremier Sigrid Kaag, die eerder het ministerie van Algemene Zaken verliet.

De top van het kabinet was voor de tweede keer deze week bijeen gekomen om te spreken over hoe het kabinet gehoor geeft aan het “signaal van de kiezer” bij de provinciale verkiezingen van twee weken geleden. Rutte wilde na afloop niet zeggen of hij optimistisch is over het overleg.

ChristenUnie-vicepremier Carola Schouten sprak wel van een “flink gesprek”. De coalitiepartijen liggen op enkele belangrijke vraagstukken ver van elkaar af. Vrijdag wordt er met de hele ministersploeg nog doorgesproken, tijdens de wekelijkse ministerraad.

Het kabinet lijkt te worstelen met een brief die het voorafgaand aan een belangrijk debat met de Tweede Kamer op dinsdag wil sturen. Rutte zei eerder deze week verbeteringen te willen aanbrengen op “grote dossiers” waar de kiezer volgens de kabinetstop zorgen over heeft. Maar het is nog steeds onduidelijk welke oplossingen het kabinet nu precies voor ogen heeft.

Kaag vertrok tegelijk met CDA-leider Wopke Hoekstra, die na afloop niets wilde zeggen over de voortgang van het overleg. Waar de leiders en secondanten van D66 en CDA voor middernacht het ministerie verlieten, bleven ChristenUnie-vicepremier Schouten en haar secondant langer binnen, met premier Rutte. De VVD-leider werd bijgestaan door minister Mark Harbers.

Ook Harbers en Schouten zeiden na afloop van het gesprek dat het kabinet in gesprek blijft.