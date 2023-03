Top kabinet ‘nog steeds in gesprek’ over signaal kiezer

“We zijn nog steeds in gesprek”, zegt D66-vicepremier Sigrid Kaag na afloop van een laat overleg op het ministerie van Algemene Zaken. De top van het kabinet was daar bijeen gekomen om opnieuw te spreken over hoe het kabinet gehoor geeft aan het “signaal van de kiezer” bij de provinciale verkiezingen van twee weken geleden.

Het kabinet wil verbeteringen aanbrengen op “grote dossiers” waar die kiezer volgens de kabinetstop zorgen over heeft. Een brief hierover wordt vrijdag in de ministerraad besproken, is het idee. Dinsdag debatteert het kabinet met de Tweede Kamer over zorgen in de samenleving, dan moet er een brief zijn. Maar het is nog steeds onduidelijk welke oplossingen het kabinet nu precies voorstaat.

Vicepremier Wopke Hoekstra (CDA) wilde na afloop niets zeggen.