Gegevens klagende omwonenden Tata Steel niet goed beschermd

De persoonlijke gegevens van klagende omwonenden van staalfabriek Tata Steel zijn niet goed beveiligd geweest. Een ethisch hacker ontdekte dat hij voor- en achternamen, adressen, telefoonnummers en mailadressen van de klagers kon zien. Hij meldde dat vervolgens bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die toezicht houdt op Tata Steel.

De dienst waarmee mensen overlast door de staalfabriek kunnen melden, is de afgelopen dagen uit de lucht geweest. Het probleem is opgelost, het meldpunt is weer beschikbaar, meldt de omgevingsdienst.

Het lek zat bij twee meldpunten van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Bij het ene meldpunt kunnen mensen klachten van overlast door bedrijven doorgeven, het tweede meldpunt is specifiek voor Tata Steel in Velsen. Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle omwonenden die hadden geklaagd, hebben vrijdag bericht gekregen.

Het datalek houdt volgens de omgevingsdienst geen enkel verband met de problemen bij softwareleverancier Nebu uit Wormerveer. Dat levert de software voor marktonderzoeksbureaus, en daar bleek een gat in te zitten. Daardoor zijn de gegevens van mogelijk ruim 1,5 miljoen Nederlanders op straat komen te liggen. Dit zijn klanten van bedrijven als NS, CZ en VodafoneZiggo, deelnemers aan pensioenfonds PME, bezoekers van Vrienden van Amstel Live en huurders van enkele woningcorporaties.