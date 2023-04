Politie onderzoekt doodsoorzaak baby in Breda

De politie doet onderzoek naar het overlijden van een baby van zeven weken in Breda. Het jongetje overleed vrijdag in een ziekenhuis in Rotterdam. Volgens de politie zouden omstandigheden vragen om een uitgebreid rechercheonderzoek.

Zaterdag is er in een woning in Breda naar sporen gezocht. De politie en het Openbaar Ministerie kunnen nog niet met zekerheid zeggen dat het om een misdrijf gaat, en houden alle scenario’s nog open. “Er kan ook sprake zijn van een natuurlijk overlijden of een noodlottig ongeval.”

Vanwege privacy-redenen doet de politie verder geen mededelingen over het onderzoek. Ook wil ze niet kwijt of er aanhoudingen zijn verricht.