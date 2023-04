Man verdacht van schieten op Apache-helikopter weer vrij

De 52-jarige man uit Uddel die donderdag was aangehouden omdat hij met een vuurwapen op een Apache-gevechtshelikopter zou hebben geschoten is weer vrij. De Koninklijke Marechaussee meldt dat de man wel verdachte blijft van het in gevaar brengen van een luchtvaartuig en van bedreiging. Het onderzoek wordt voortgezet.

De aanhouding gebeurde nadat een piloot van de helikopter donderdagochtend had gemeld dat hij in de lucht was beschoten. De helikopter landde daarna veilig op vliegbasis Gilze-Rijen. De verdachte zou vanaf zijn eigen perceel hebben geschoten. “Er is schade geconstateerd aan de helikopter”, zei een woordvoerder van de marechaussee. “Nader onderzoek moet uitwijzen of die afkomstig is van een mogelijke beschieting.”

Volgens de voorlichter werd de verdachte donderdag rond 18.00 uur aangehouden. “We zijn de verdachte op het spoor gekomen nadat er per mail een bedreiging was binnengekomen en op basis van andere signalen.” Zijn huis is doorzocht.

In De Telegraaf vertelt familie van de man dat die al jaren in de clinch ligt met Defensie over laagvliegende helikopters. De man houdt vee als hobby en die dieren zouden angstig worden van de helikopters.

Minister Kajsa Ollongren van Defensie noemde het donderdag na het voorval “zeer zorgelijk” dat Nederlandse militairen in eigen land zijn beschoten.