Explosie bij woning in Vlaardingen

Bij een huis in Vlaardingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest. Daarbij raakte niemand gewond. Wel is er schade aan de voordeur en de ramen van de woning.

Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding dat er een ontploffing was geweest bij een woning aan de Hoflaan in de Hofbuurt in Vlaardingen. “De bewoner van de woning is gelukkig niet gewond geraakt maar wel enorm geschrokken”, aldus de politie, die nog onderzoek doet naar de toedracht van het incident.

Vorig jaar was er ook een explosie in de Hoflaan, bij de woning van een voetbaltrainer van de plaatselijke voetbalclub VFC. Een half jaar eerder werd dat huis onder vuur genomen. Of die incidenten iets te maken hebben met de explosie van afgelopen nacht, of dat het om hetzelfde huis gaat, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. “Dat moet nog onderzocht worden.”