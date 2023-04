CHANEL partner van onderzoeksproject Vrouwen van het Rijksmuseum

Hendrikje Crebolder, directeur Development & Media, Rijksmuseum: ‘Dankzij CHANEL komen we dichterbij wat we willen bereiken met Vrouwen van het Rijksmuseum, verhalen van vrouwen blijvend integreren in het verleden, heden en de toekomst. We zijn CHANEL zeer dankbaar.’

Yana Peel, Global Head of Arts & Culture, CHANEL: ‘CHANEL is verheugd om mee te werken aan het onderzoeksproject Vrouwen van het Rijksmuseum. Het doel van dit project is om meer vrouwen op te nemen in de beroemde vaste collectie van het museum en om hun zichtbaarheid te vergroten in toekomstige tentoonstellingen. Aangezien CHANEL al sinds haar oprichting strijdt voor vrouwenemancipatie in de kunst en in het leven, vinden we het belangrijk dat vrouwen weer een plek aan de museummuur krijgen. Tijdens onze meerjarige samenwerking met het Rijksmuseum zullen we vrouwelijke verhalen in de schijnwerpers zetten, de representatie van vrouwelijke kunstenaars bevorderen en gerelateerde kwesties onderzoeken in het museum. Zo dragen we bij aan de positieve impact van gendergelijkheid op de wereld.’

1 jaar Vrouwen van het Rijksmuseum

Het onderzoeksproject Vrouwen van het Rijksmuseum, dat op 8 maart 2022 werd gelanceerd, heeft tot doel het vrouwelijk narratief in de collectie en presentatie te integreren om zo een completer beeld van de geschiedenis te bieden. Een multidisciplinair team inventariseert, onderzoekt en presenteert verhalen van vrouwen in de collectie en verwerft nieuw werk.

Sinds 2022 zijn 2 onderzoekers aangesteld, 17 schilderijen en 3 beelden van vrouwelijke kunstenaars aan de vaste presentatie toegevoegd en 3 tentoonstellingen en presentaties georganiseerd, te weten Barbara Hepworth in de Rijksmuseumtuinen, Vrouwen op papier met meer dan 70 hoogtepunten uit het prentenkabinet (t/m 30 mei) en Irma Boom: kunst + boeken (t/m 7 mei).

Nieuw in het Rijksmuseum

Recent heeft het Rijksmuseum Pietje – Lezend meisje (c. 1898) van Suze Robertson uit een particuliere collectie in langdurig bruikleen gekregen. Het Rijksmuseum heeft recent ook, met dank aan Baker McKenzie, een fotogram van een plant (c. 1900-10) van Bertha Evelyn Jaques verworven en Landschap met fabrieken in Montluçon (1861) van George Sand, met dank aan Otto van Noppen Fonds/Rijksmuseum Fonds. De nieuwe editie van het Rijksmuseum Bulletin, het academisch tijdschrift van het Rijksmuseum is volledig gewijd aan vrouwen in de collectie.