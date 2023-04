Kort geding om informatie van bedrijf achter datalek

Bijna een week nadat een groot datalek is ontdekt, moet een rechter zich buigen over de kwestie. Het gedupeerde bedrijf Blauw Research, een marktonderzoeker uit Rotterdam, wil meer informatie krijgen van het bedrijf waar het lek is ontstaan, softwareleverancier Nebu uit Wormerveer. Blauw heeft daarom een kort geding aangespannen.

Het is nog niet duidelijk of de zitting voor iedereen te volgen is. Nebu heeft gevraagd om het kort geding achter gesloten deuren te houden. Daar moet de rechtbank zich eerst over buigen. Waarom Nebu niet wil dat pers en publiek in de zaal zitten, is niet bekend.

Blauw ziet dat niet zitten. “Er zijn veel partijen betrokken bij deze zaak en die willen het ook kunnen volgen. Denk aan opdrachtgevers en autoriteiten. Ons standpunt is dat de zitting openbaar moet zijn, zodat zij het kunnen volgen”, zegt bestuursvoorzitter Jos Vink van het onderzoeksbureau.

Blauw doet enquêtes voor onder meer NS, VodafoneZiggo, CZ, Vrienden van Amstel Live, ArboNed en Trevvel. Die willen er zo achter komen wat er speelt onder hun achterban. Blauw gebruikt daarvoor, net als enkele andere marktonderzoekers, software van Nebu. Kwaadwillenden hebben waarschijnlijk toegang gekregen tot de systemen van Nebu en konden zo vermoedelijk persoonlijke gegevens van honderdduizenden deelnemers aan de enquêtes zien. Het gaat niet alleen om namen, leeftijden, geslachten en e-mailadressen, maar in een enkel geval mogelijk ook om informatie over het inkomen van mensen. Zulke gegevens zijn voor cybercriminelen een jackpot.

Blauw zegt nog steeds nauwelijks informatie te hebben gekregen van Nebu. Daardoor is het niet duidelijk hoeveel informatie er precies is gestolen. Het techbedrijf uit Wormerveer is ook niet bereikbaar voor media. Met het kort geding wil Blauw alsnog informatie krijgen, zodat deskundige onderzoekers van buiten kunnen achterhalen wat er is gebeurd.