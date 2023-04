De NS-machinist van de trein die betrokken was bij het ongeval bij Voorschoten is gewond geraakt, meldt de NS. Over de ernst van de verwondingen heeft de NS niets bekendgemaakt.

Er zaten ongeveer vijftig mensen in de trein die dinsdagochtend botste met een bouwkraan, dertig daarvan zijn gewond geraakt, aldus de treinvervoerder. Bij de botsing was ook een goederentrein van DB Cargo betrokken. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.