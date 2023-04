Politiek leeft mee met slachtoffers treinongeluk

In politiek Den Haag is geschrokken gereageerd op het treinongeluk in Voorschoten. “Geschrokken van het heftige ongeluk bij Voorschoten. Veel sterkte aan de nabestaanden en een spoedig herstel gewenst voor de gewonden. Dank aan alle hulpdiensten die snel ter plaatse waren,” schrijft vicepremier Sigrid Kaag op Twitter.

Ook vicepremier Wopke Hoekstra sprak zijn dank uit voor de hulpverleners. “Verschrikkelijk nieuws uit Voorschoten. Ik wens de nabestaanden, slachtoffers en andere betrokkenen heel, heel veel sterkte toe. Groot respect voor alle moedige hulpverleners die in actie zijn gekomen.”

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers zegt mee te leven met “slachtoffers, nabestaanden en alle betrokkenen van het ongeluk” met een passagierstrein dinsdagochtend vroeg bij Voorschoten. Hij spreekt van “een verschrikkelijk ongeluk”.

Ook staatssecretaris van Infrastructuur Vivianne Heijnen heeft op het drama gereageerd. Volgens haar laten de beelden van het treinongeluk “zien hoe groot de omvang is. Ik wil iedereen die het ongeluk heeft moeten meemaken laten weten dat ik aan ze denk. Mijn gedachten zijn ook bij de spoor- en treinmedewerkers die tijdens hun werk dit verschrikkelijke ongeluk hebben meegemaakt.”

Bij het ongeluk is zeker één dode gevallen en zijn ook tientallen gewonden, van wie een deel naar het ziekenhuis is vervoerd.