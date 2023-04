Pers en publiek welkom bij kortgeding over datalek

Het kortgeding over een groot datalek dat vorige week aan het licht kwam, wordt niet achter gesloten deuren behandeld. Pers en publiek zijn welkom bij de zitting. Softwareleverancier Nebu uit Wormerveer, waartegen de zaak is aangespannen, had gevraagd om een besloten zitting, maar de rechtbank heeft dat afgewezen.

Nebu levert software aan meerdere marktonderzoeksbureaus, waaronder Blauw uit Rotterdam. Dat bedrijf doet enquêtes voor onder meer NS, VodafoneZiggo, CZ, Vrienden van Amstel Live, ArboNed en Trevvel. Die willen er zo achter komen wat er speelt onder hun achterban. Kwaadwillenden hebben waarschijnlijk toegang gekregen tot de systemen van Nebu en konden zo vermoedelijk persoonlijke gegevens van honderdduizenden deelnemers aan de enquêtes zien. Het gaat niet alleen om namen, leeftijden, geslachten en e-mailadressen, maar in een enkel geval mogelijk ook om informatie over het inkomen van mensen. Zulke gegevens zijn voor cybercriminelen een jackpot.

Het is niet duidelijk hoe groot het datalek precies is en hoeveel mensen gedupeerd zijn. Blauw zegt nog steeds nauwelijks informatie van Nebu te krijgen. Met het kort geding wil Blauw alsnog die informatie krijgen, zodat deskundige onderzoekers van buiten kunnen achterhalen wat er is gebeurd.

Nebu had gevraagd om de zaak achter gesloten deuren te behandelen omdat er mogelijk vertrouwelijke bedrijfsinformatie zou worden behandeld. “We willen voorkomen dat informatie over beveiligingsmaatregelen op straat komt te liggen zodat kwaadwillenden daarmee aan de slag kunnen”, legde de advocaat van het softwarebedrijf uit. De voorzieningenrechter houdt de mogelijkheid open dat de deuren alsnog dichtgaan als zulke gegevens worden behandeld.

Nebu zelf is niet aanwezig bij de behandeling. Een topman van het Canadese moederbedrijf Enghouse uit Canada luistert mee via een videoverbinding.