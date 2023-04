Nederlandse marine onderschept 2200 kilo coke in Caribisch gebied

Marineschip Zr.Ms. Holland heeft vorige maand, tussen 10 en 13 maart, meer dan 2200 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde bij vier drugstransporten in het Caribisch gebied. Er zijn tien verdachten aangehouden, heeft Defensie bekendgemaakt.

De drugs werden in alle vier de gevallen vervoerd in snelle motorbootjes. De marine stuurde er een helikopter van de Amerikaanse kustwacht op af die op het marineschip gestationeerd is en twee onderscheppingsboten. De bemanning van twee bootjes gaf zich meteen over. De opvarenden van de andere twee drugsbootjes gaven zich pas gewonnen na enkele waarschuwingsschoten. De drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht, net als de verdachten. Zij moeten zich in de Verenigde Staten voor de rechter verantwoorden. De cocaïne is vernietigd.

Zr.Ms. Holland is sinds oktober vorig jaar actief in het Caribisch gebied en werkt er afwisselend samen met de Kustwacht Caribisch Gebied en de Amerikaanse kustwacht. Sindsdien heeft de Zr. Ms. Holland bijna 13.000 kilo drugs onderschept.