Drie ernstig gewonden treinongeluk nog op intensive care

Drie zwaargewonde slachtoffers van het treinongeluk bij Voorschoten dinsdagochtend liggen nog op de intensive care. Hun situatie is “zeer ernstig maar stabiel”, meldt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

De drie slachtoffers zijn opgenomen in de twee traumacentra in de regio. Twee van hen liggen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de derde in het HMC Westeinde in Den Haag. “Zij waren allemaal vrij snel binnen na het incident”, aldus de woordvoerder. Alle drie zijn geopereerd.

In totaal werden 19 gewonden na het ongeluk overgebracht naar een ziekenhuis. Van de vijf patiƫnten die in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp werden opgenomen, hebben vier inmiddels het ziekenhuis verlaten. Hoe de ander er aan toe is, had de woordvoerder geen informatie over. Ook een tweede slachtoffer dat naar het HMC Westeinde was gebracht, mocht het ziekenhuis verlaten.

Tien gewonden werden naar het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht gebracht. Vijf daarvan mochten in de loop van de ochtend weer naar huis, de anderen zijn overgebracht naar reguliere afdelingen van het UMC Utrecht.