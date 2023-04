Perrons Leiden Centraal dicht om gevaarlijke drukte te voorkomen

De perrons op Leiden Centraal zijn tijdelijk afgesloten omdat het er te druk was geworden, laat een woordvoerder van de NS weten. “Mensen pasten er niet meer bij en dan moeten we een gevaarlijke situatie als verdrukking voorkomen.”

Volgens de zegsman waren veel mensen nog niet op de hoogte van het treinongeluk bij Voorschoten, waardoor er momenteel vanaf Leiden Centraal geen treinverkeer meer mogelijk is vanwege een uitgeschakelde bovenleiding. De NS raadt iedereen die over Leiden moet aan alternatief vervoer te regelen of naar huis te gaan. Het is nog niet bekend wanneer de perrons weer opengaan.

Het inzetten van bussen heeft volgens de woordvoerder geen zin, omdat het om te veel mensen gaat. “Daar heb je echt treinen voor nodig en bovendien zouden al die bussen niet in de binnenstad van Leiden passen.” De trein vanaf Leiden Lammenschans rijdt wel naar Utrecht Centraal.

Reizigers vanuit Amsterdam kunnen over Utrecht reizen, maar moeten wel rekening houden met een “flinke omreis”. Qua drukte in de treinen die wel rijden valt het nog mee, het is drukker dan normaal, maar de NS ziet nog geen “bijzondere taferelen”. Reizigers uit de richting Den Haag worden ook omgeleid.

De ANWB ziet geen bijzondere situaties op de weg. “Het is dinsdag altijd druk tijdens de spits, maar het is nu niet anders dan andere dinsdagen. We zien geen uitschieters in het westen, dus het lijkt er niet op dat meer mensen de auto gepakt hebben na het horen van het ongeluk”, aldus een woordvoerster van de ANWB.