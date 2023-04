Hoe haalt kabinet Nederland van slot, wil Eerdmans (JA21) weten

“Hoe denkt het kabinet Nederland weer van het slot te halen?” Dat wil Joost Eerdmans, een van de leiders van JA21, weten van het kabinet. Stikstof is tot zijn grote ergernis de “heilige graal” geworden, en “Brussel dicteert”.

Volgens Eerdmans is het goed dat het kabinet een “pas op de plaats” maakt. “Maar het betekent wel weer wachten voor heel veel bouwprojecten en extra vertraging voor de boeren. En dus nog langer onduidelijkheid.” JA21 wil dat het kabinet belangrijke zaken in het stikstofdossier “volstrekt helder” gaat communiceren. Een daarvan is dat de deadline 2030 voor halvering van de stikstofuitstoot niet meer heilig is.

De oppositie is inderdaad verenigd, zei Eerdmans in het debat. “Hoe wil het kabinet nu verder gaan”, terwijl de coalitie straks nog minder zetels in de Eerste Kamer heeft. Het kabinet moet duidelijkheid geven over deze nieuwe politieke realiteit, meent de JA21-voorman.