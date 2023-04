SP ziet het niet meer goed komen met het kabinet

SP-leider Lilian Marijnissen denkt niet dat het nog goed gaat komen met het kabinet. Diat is meer bezig met het “redden van het politiek hachje” dan het oplossen van problemen. Daardoor is het volgens haar begrijpelijk dat het vertrouwen in de politiek “historisch laag” is.

Volgens Marijnissen komen er alleen maar problemen bij. Ze wees onder meer op het feit dat het Rode Kruis de voedselhulp in Nederland gaat verdubbelen. “Dan gaat er toch iets gruwelijk mis.” Ook wees ze op het toeslagenschandaal dat niet wordt opgelost en op de problemen in Groningen.

Het kabinet praat met de Kamer over de verkiezingsuitslag. De coalitiepartijen verloren daarbij flink.