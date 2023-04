Omwonenden treinongeval donderdag bijeen in Voorschoten

De besloten bijeenkomst voor omwonenden van het treinongeval in Voorschoten staat gepland voor donderdag. Volgens een woordvoerder van burgemeester Nadine Stemerdink kunnen buurtbewoners van 17.00 tot 18.30 uur samenkomen om te praten over wat er dinsdagochtend vroeg in hun woonplaats is gebeurd. Waar de bijeenkomst is, wil hij niet met de buitenwereld delen.

Zo’n honderd tot tweehonderd mensen worden uitgenodigd voor de bijeenkomst, aldus de woordvoerder. Wie erbij wil zijn, moet zich vooraf aanmelden. Hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland zijn aanwezig, evenals de burgemeester en experts van de crisisorganisatie die betrokken zijn bij de afhandeling van het ongeluk. Zij zijn er om vragen te beantwoorden.

Volgende week verwelkomt de gemeente ook hulpverleners om na te praten over het ongeval, waarbij twee treinen met een bouwkraan in botsing kwamen. Ook wil de gemeente de hulpverleners dan bedanken voor hun inzet. De woordvoerder verwacht dat die bijeenkomst donderdag is.