Van der Plas (BBB): stikstof staat symbool voor alles wat misgaat

Nederlanders hebben bij de afgelopen verkiezingen “een streep in het zand gezet” uit onvrede over het kabinet, zegt BBB-leider Caroline van der Plas. Haar BoerBurgerBeweging won de verkiezingen waarover woensdag met het kabinet wordt gedebatteerd. “Het gaat niet alleen om stikstof”, zegt zij. “Stikstof staat voor kiezers symbool voor wat er allemaal in ons land misgaat.”

Van der Plas gebruikte haar spreektijd in het debat om een lange lijst van zaken op te sommen die volgens haar vastgelopen zijn. “Groningen, toeslagen, uit huis geplaatste kinderen, de watersnoodramp in Zuid-Nederland”, begon de BBB-voorvrouw haar bijdrage. Ze noemde ook wachtlijsten in de zorg, asielcrisis, verdwijnende buslijnen, gezinnen in armoede, wanhopige boeren en vissers, eenzame ouderen en zorgmedewerkers die met langdurige covid kampen. “Het is te veel om op te noemen”, aldus Van der Plas.

Het beroemde cabaretduo Van Kooten en De Bie voorspelde volgens de politica al lange tijd geleden de “agressieve onvrede” die zich nu uit. “Los het op, of stap op”, was haar conclusie. Ze sloot zich daarmee aan bij de woorden van politieke tegenpool Jesse Klaver van GroenLinks. “Regeer of stap op”, zei hij eerder in het debat.