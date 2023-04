Wilders: kabinet maakt crisis alleen maar erger

Volgens PVV-leider Geert Wilders maakt het kabinet de problemen van het land alleen maar groter. De coalitie moet vandaag opstappen, zei hij woensdag in een debat in de Tweede Kamer over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen en de onvrede in het land.

De coalitiepartijen verloren bij de verkiezingen flink. Het kabinet heeft een “dieprode kaart gekregen”, zei Wilders. “Dan moet je van het veld af.”

Wilders is ontevreden over de brief die het kabinet vrijdag naar de Kamer stuurde over de uitslag van de verkiezingen. Hij noemde het een “gĂȘnant flutbriefje”. Volgens de PVV’er is het enige doel van het kabinet om aan de macht te blijven.