Omtzigt ziet kabinet land niet meer besturen

Het kabinet bestuurt het land niet langer, vindt het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. En dat terwijl de problemen zich opstapelen, zei hij in het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Hij riep het kabinet op snel met concrete oplossingen te komen voor de asielproblemen en het stikstofprobleem.

Het kabinet reageerde vrijdag met een brief op de verkiezingsuitslag. Daarin werd versnelling van het stikstofbeleid aangekondigd, maar ook dat het CDA het coalitieakkoord wil openbreken en opnieuw wil praten over stikstofdoelen. “Als je remt en op het gaspedaal trapt, weet je één ding zeker”, aldus Omtzigt. “Dan eindig je in de vangrail.”