VVD: geen andere afspraken betrekken bij stikstofonderhandelingen

De VVD ziet geen reden om over andere afspraken zoals asiel in het coalitie-akkoord te gaan praten, zei fractievoorzitter Sophie Hermans woensdag in de Tweede Kamer. Het CDA wil opnieuw onderhandelen over de stikstofparagraaf in het coalitieakkoord.

Hermans is bereid om opnieuw te praten over de regeerafspraken als het CDA daarom vraagt, zei Hermans. Maar zelf heeft ze geen wensen om andere onderwerpen uit het akkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie opnieuw op tafel te leggen. De christendemocraten wil vooral praten over 2030, wanneer de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn.

Asiel is een gevoelige kwestie binnen de VVD. De liberalen dringen al lang aan op het verminderen van de migratiestroom. Vorig jaar moest premier en VVD-leider nog bij de fractie langskomen om die te overtuigen om in te stemmen met de spreidingswet waarmee gemeenten kunnen worden gedwongen asielzoekers op te nemen. Rutte beloofde toen dat het kabinet zich zal inzetten om de migratie te verminderen.