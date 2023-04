Schade- en letselhulp na verkeersongeval in 2023 nog belangrijker

In Nederland nam het aantal ernstige verkeersongevallen in 2022 toe. Volgens de portefeuillehouder Verkeer bij de Nationale Politie geven de voorlopige cijfers aan dat er in 2022 ongeveer 578 verkeersongelukken hebben plaatsgevonden met minstens één dodelijk slachtoffer. En er waren maar liefst 21.457 verkeersongevallen met minstens één gewonde.

Verkeersongevallen met elektrische fietsen

Dat 2022 meer ongevallen zou brengen is, gezien de eerdere corona-jaren waarin het rustiger was op de weg, geen groot nieuws. Wel zorgelijk is het feit dat het aantal ongevallen ook stijgt gezien de cijfers van 2019. De politie noemt de trend zorgwekkend. Als deze trend zich voortzet is de kans groot dat het aantal ongevallen op de weg komend jaar alleen nog maar meer toeneemt. Daarbij denkt men snel aan ernstige ongevallen op de snelwegen. Maar ook aanrijdingen op rotondes, oversteekplaatsen, fietspaden en dergelijke vallen hier natuurlijk onder. De politie ziet namelijk ook een sterke toename in het aantal elektrische fietsen dat betrokken is bij ongelukken.

Letselschadeadvocaat geeft rust

Bij een ongeluk zit de schrik er vaak goed in. Emoties bepalen vaak hoe men reageert. Een grote deuk in de auto, grote schaafwond op de knie door de val op het asfalt of een zere nek…Het zijn allerlei effecten waar men in het moment suprême uit emotie kan handelen. Men vergeet daardoor te denken aan de oplossing van het letsel dat is opgetreden. Denk bijvoorbeeld aan een botsing waar twee auto’s op elkaar in gereden zijn. Door de adrenaline en de schrik van dat moment merkt men misschien de opgelopen whiplash niet eens op. Totdat achteraf blijkt dat alles toch meer pijn doet dan verwacht. Herstellen is dan prioriteit één. Je zorgen moeten maken over hoe het nu verder moet als je even niet kan werken, is dan eigenlijk niet welkom. Een letselschadeadvocaat is dan een baken van hulp. Ervaren en gespecialiseerde advocaten als die van SDW Advocaten doen er dan alles aan om iemand te ontlasten van financiële en juridische zorgen.

Wat te doen als bij een aanrijding met de auto

Wanneer een auto bijvoorbeeld in aanrijding komt met een brommer of scooter, is de kans groot dat er aan de kant van de bromfietser meer (letsel)schade is. Deze verkeersdeelnemer is immers een stuk minder beschermd. De automobilist daarentegen zit ‘stevig’ in de auto. Wat dan te doen als je als automobilist aangereden wordt?

Het is sowieso goed om te beseffen dat bromfietsers en automobilisten gelijkgesteld zijn als het gaat om bijvoorbeeld de schadeclaims. Beide zijn immers motorvoertuigen. Er moet dan uiteraard gekeken worden naar wat ieders bijdrage was bij het ongeval. In principe zal de veroorzaker van het ongeluk dus moeten vergoeden, ongeacht welk voertuig hij/zij reed. Het kan in veel gevallen helpend zijn een letselschadeadvocaat hiervoor in de hand te nemen. Naast de ervaring bieden zij niet enkel hulp bij de aansprakelijkheid en schadeclaims, ook aan hulp bij arbeidsrecht, verzekeringen en uitkeringen van het UWV wordt gedacht!