NS: totale kosten van treinongeluk Voorschoten nog onduidelijk

De NS kan nog niet zeggen wat de kosten zijn van het treinongeluk bij Voorschoten, laat een woordvoerder weten. “We weten bijvoorbeeld nog niet of de NS-trein die betrokken was bij het ongeluk nog te repareren is of dat deze is afgeschreven. Er valt nu nog geen zinnige raming te geven van de kosten.”

Ook over de kosten van vervangend vervoer dat moet worden ingezet bij Leiden valt nu nog niks te zeggen. “Tot nu toe is de drukte op stations behapbaar, maar als er noodzaak toe is moeten we eventueel langere treinen gaan inzetten op andere trajecten. Dat is nu nog niet aan de orde”, aldus de woordvoerder.

Tussen Leiden Centraal en Den Haag Mariahoeve zijn bussen ingezet, omdat hier geen treinverkeer mogelijk is vanwege de herstelwerkzaamheden na het ongeval. Die duren zeker nog tot dinsdag 05.00 uur.

ProRail noemt het herstel van het spoor binnen een week een “immense klus”. Door het ongeval, waarbij een goederen- en passagierstrein op een bouwkraan botsten, sneuvelde onder meer een paar honderd meter aan bovenleiding en een deel van de rails. Momenteel is hijs- en transportbedrijf Mammoet ter plaatse om te kijken hoe ze de zwaar beschadigde intercity kunnen weghalen.

Door het ongeval kwam een persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond.