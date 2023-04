ProRail: herstel spoor Voorschoten is immense klus

Het wordt nog een “immense klus” om het herstel van het spoor in Voorschoten in een week voor elkaar te krijgen. Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail is er “heel veel” werk te doen. Eerder meldde de NS dat het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag er minimaal tot dinsdag 11 april uit ligt, maar volgens de woordvoerder moet er veel gebeuren om die datum te halen.

Als de treinen zijn geborgen, wat in het geval van de ontspoorde intercity nog wel een paar dagen kan duren, kunnen de werkzaamheden beginnen. Door het ongeval, waarbij een goederen- en reizigerstrein op een bouwkraan botsten, sneuvelde onder meer een paar honderd meter aan bovenleiding en een deel van de rails.

De komende dagen gaan aannemers aan de slag om het spoor weer begaanbaar te maken. Veel van het werk moet bij daglicht worden gedaan, zegt de woordvoerder. “We doen zoveel we kunnen op een veilige manier.” Met het paasweekend voor de deur verwacht hij dat er ook wel wat verloven worden ingetrokken.

Op dit moment kijkt hijs- en transportbedrijf Mammoet naar hoe het de zwaar beschadigde intercity kan weghalen. Een deel van de trein belandde in een naastgelegen weiland.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend vroeg door nog onbekende oorzaak. Een medewerker van bouwbedrijf BAM kwam hierbij om het leven en zo’n dertig mensen raakten gewond.