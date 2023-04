Eén op de vijf Nederlanders houdt een stukje maand over na het salaris

In januari van dit jaar kwam Hart van Nederland met de schokkende resultaten van een door hen uitgevoerd onderzoek naar de financiële situatie van Nederlanders. De prijzen in de winkels schieten nog altijd omhoog, de energierekening is duur, de huur of hypotheek slokt een groot deel van het salaris op en met al die betaalverplichtingen houden veel mensen aan het eind van hun salaris een stukje maand over.

Volgens de cijfers van Hart van Nederland heeft bijna de helft van de Nederlanders op het moment moeite om financieel rond te komen. Eén op de vijf Nederlanders staat vaker rood dan in het voorgaande jaar, sommigen van hen zelfs structureel. Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) spreekt van een rondkomcrisis, steeds minder mensen komen goed rond. De overheid onderneemt het een en ander om de kosten voor Nederlanders terug te dringen. Desondanks zal het voor sommige mensen moeilijk blijven, volgens minister Schouten.

Roodstaan is geen oplossing

Waar de maatregelen van de overheid soms niet voldoende blijken en men de touwtjes maar net aan elkaar geknoopt kan houden, biedt een minilening uitkomst voor eenieder die plots met onverwachte kosten komt te zitten. Een hoge verkeersboete, een nieuwe wasmachine, een verstopte leiding, het kunnen allemaal kostenposten zijn waar geen spaarpot voor beschikbaar is. Volgens de directeur van het NIBUD zien mensen roodstaan dan als oplossing. Een minilening via Lenary.nl kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat men netjes hun betalingsverplichting kan voldoen, maar toch niet in de financiële problemen komen. Lenary.nl is dé site waar je verstrekkers van minileningen kan vergelijken.

Wat is een minilening?

Een minilening wordt ook wel een flitslening of flitskrediet genoemd en is een lening die maximaal €2.500 bedraagt. Deze lening zal op korte termijn moeten worden terugbetaald, bijvoorbeeld met het eerstvolgende salaris. Terugbetaling moet vaak binnen vijftien dagen en vier maanden gebeuren. Uiteraard zit daar dan altijd een rentepercentage bovenop. Geld lenen kost op den duur ook wat geld, maar een minilening zorgt op de korte termijn voor een gezonde financiële situatie en dat zonder maanden vast te zitten aan schulden.

Voordelen van een minilening

Het grote voordeel van een minilening is dat het geld vaak binnen korte tijd op de rekening gestort wordt, dat in tegenstelling tot een lening bij de bank. Bij een bank kun je daarnaast vaak niet zulke lage bedragen lenen.

Veel mensen ervaren een flitslening ook als positief omdat er geen toetsing is bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier wordt geregistreerd als je een lening aangaat bij een bank en kredietverstrekkers kijken daar ook of het verantwoord is om iemand een nieuwe lening te verstrekken. Bij een minilening doen ze dat niet.

Wanneer men een lening wil afsluiten, wordt vaak een hele lijst van gegevens en documenten gevraagd. Denk daarbij aan documenten als loonstroken, werkgeversverklaringen et cetera. Een flitslening is ook aan te vragen is voor mensen die even zonder vast inkomen zitten. Belangrijk is wel dat de verstrekker van de lening zicht heeft op het feit dat het geld terugbetaald kan worden. Er zitten dan natuurlijk ook wel wat voorwaarden aan een minilening vast. Zo dient men wel te beschikken over de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands mailadres en telefoonnummer.