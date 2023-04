Kabinet zet eerste stap tot klimaatafspraken met Shell

Het kabinet heeft met Shell een eerste stap gezet om tot afspraken te komen voor vermindering van de CO2- en stikstofuitstoot. De oliereus heeft in een intentieverklaring gezegd 3,9 megaton CO2 te willen besparen, en het kabinet gaat kijken waar het kan helpen met de vergroening, meldt minister van Economische Zaken Micky Adriaansens.

Het kabinet wil met alle grote industriële vervuilers dit soort gerichte afspraken maken. Adriaansens wil dat de bedrijven hun uitstoot flink gaan verminderen, en zogenoemde maatwerkafspraken moeten voorkomen dat strenge klimaatregels de bedrijven wegjagen naar andere landen. Hoewel er kritiek is op deze strategie, zijn de afspraken met Shell een belangrijke stap voor het kabinet.

Dat had namelijk gehoopt al verder te zijn met de afspraken met grote industriële spelers. Shell is na Tata Steel Nederland, Dow Benelux en Nobian en OCI het vijfde bedrijf waarmee de eerste intentieverklaring is getekend. Die mijlpaal had het kabinet eigenlijk vorig jaar al willen halen.

Als Shell woord houdt, betekent dit een vermindering van de CO2-uitstoot met 3,9 megaton. Dat is ongeveer een vijfde van wat de Nederlandse industrie in totaal aan emissies moet verminderen. Daarnaast spreekt Shell het voornemen uit om de stikstofuitstoot met minstens 10 procent te verlagen.

Shell is volgens Adriaansens niet alleen van groot belang voor de economie en werkgelegenheid, maar speelt daarnaast “een belangrijke rol in de verduurzaming van de industrie”. Het bedrijf moet bijvoorbeeld groene waterstof gaan leveren, een brandstof waarvan het kabinet hoopt dat die op termijn fossiele brandstoffen kan vervangen.