Activisten blokkeren opnieuw kolentransport in Amsterdam

Zo’n tien activisten van de aan Extinction Rebellion verwante actiegroep Kappen met Kolen blokkeren donderdag het spoor van een kolentransport in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Ze eisen dat de overheid stopt met het gebruik van kolen.

Het gaat om een spoor bij de Rietlanden Terminals, aan de Westpoortweg. Dezelfde actiegroep heeft het spoor in de Amsterdamse haven al vijftien keer eerder geblokkeerd. Ook blokkeerden de betogers onlangs de weg bij de toegangspoort van staalfabriek Tata Steel in IJmuiden en hielden ze een actie in het Amsterdamse stadhuis.

“Kolen zijn de meest schadelijke fossiele brandstoffen, voor het klimaat, voor het milieu en voor de gezondheid”, aldus een woordvoerder van de groep. “We gaan door met deze acties tot de overheid stopt met deze waanzin en het gebruik van kolen volledig beëindigt.”

De activisten proberen vaker kolentreinen tegen te houden. Zo werden in september vorig jaar achttien activisten aangehouden in het Westelijk Havengebied, toen ze geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om te vertrekken. Een andere keer in februari ging het om zeventien actievoerders. Ook toen beëindigde de politie de spoorblokkade.