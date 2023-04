Asielzoekers demonstreren in Amsterdam tegen trage procedure

Zo’n 25 asielzoekers demonstreren donderdagmiddag in Amsterdam Zuidoost tegen de lange wachttijden in hun asielprocedure. Ze staan voor het A&O Hostel aan de Hogehilweg, dat gebruikt wordt als tijdelijke noodopvanglocatie. Sommige van hen verblijven er al meer dan een jaar.

Volgens een woordvoerder van de groep is het protest tegen de “trage procedure bij de IND en slechte leefomstandigheden”. De mannen houden bordjes omhoog met daarop teksten als “Waarom de vertraging?”, “Ik wil mijn kinderen zien”, “Ik wacht al een jaar en vier maanden” en “Wij willen een interview met de IND”. De IND was donderdag niet direct bereikbaar voor een reactie.

Hulporganisatie MiGreat, die asielzoekers van tientallen opvanglocaties in Nederland bijstaat, meldde woensdag dat steeds meer vluchtelingen actievoeren tegen de lange wachttijden bij hun asielaanvraag en de omstandigheden waaronder ze verblijven. MiGreat beaamt dat er “flinke onrust” is onder asielzoekers. “Er is vooral heel veel ontevredenheid over hoe lang het duurt voor het eerste gesprek met de IND plaatsvindt en op welke plek je hoelang moet blijven.”

Eind maart werd voor het kantoor van immigratie- en naturalisatiedienst IND in Zwolle geprotesteerd. In Purmerend zijn momenteel twintig vluchtelingen in hongerstaking gegaan vanwege onder meer de lange wachttijden voor hun asielaanvraag. Ook demonstreren asielzoekers de komende tijd in Den Haag en Meppel.