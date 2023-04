Veiligheidsregio’s: bel 112 van vast toestel of via 112-app

Verschillende veiligheidsregio’s roepen mensen op om een vaste telefoonlijn te gebruiken als ze via een mobiele telefoon geen of slechte verbinding krijgen met 112. Door een storing bij mobiele provider Vodafone kan dat voorkomen. Ook geven ze aan dat mensen de 112NL app kunnen downloaden.

Via die app kunnen mensen bellen met de 112-telefooncentrale, maar ook chatten. De app heeft ook een vertaalfunctie voor mensen die geen Nederlands of Engels spreken. Die kunnen dan toch chatten met 112 in noodsituaties. Ook voor doven en slechthorenden en mensen die moeite hebben met praten is de app praktisch, maar iedereen kan hem gebruiken.

Eerder gaf Vodafone al aan dat internetdiensten geen last hebben van de storing, maar alleen normale telefonie. Bellen via diensten als WhatsApp of FaceTime werkt daarom wel.