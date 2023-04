Recordaantal valse paspoorten en rijbewijzen onderschept

De marechaussee heeft vorig jaar een recordaantal van 1598 valse reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten onderschept aan de Nederlandse grenzen. Een jaar eerder, toen het ging om 1465 valse documenten, was er ook al een forse stijging te zien van bijna 10 procent ten opzichte van 2020.

Waardoor de toename precies komt, blijft gissen, zegt een woordvoerder van de marechaussee. “We hebben vaker pieken gezien. Het kan te maken hebben met vluchtelingenstromen. Mensensmokkelaars zijn ook actief in het verstrekken van valse documenten.” Ook is de tijd voorbij dat er sprake was van sterk beperkende maatregelen door corona, wat van invloed kan zijn geweest op de toename.

De flinke stijging betreft niet alleen vervalsingen van paspoorten, maar ook van rijbewijzen. “Daarnaast wordt vaker gebruikgemaakt van het paspoort van een ander, zogenaamde look-a-likefraude. Criminelen maken vaak gebruik van een valse identiteit. Soms wordt zelfs plastische chirurgie gepleegd om zoveel mogelijk op iemand te lijken van wie ze het paspoort gebruiken.”

De valse rijbewijzen vormen een flink probleem, geeft de woordvoerder aan. “Die kunnen worden gekocht in andere landen. Het is levensgevaarlijk als mensen geen echt rijbewijs hebben en toch gaan rijden.”

De marechaussee controleert op luchthavens en in havens reizigers die het Schengengebied in of uit willen gaan. Ook worden steekproeven gehouden aan de voormalige grenzen met België en Duitsland tijdens zogenoemde mobiele controles. Verder worden reis- en identiteitsdocumenten in het asielproces gecontroleerd en worden identiteitsdocumenten aangeleverd door de politie, gemeenten en financiële instellingen. In totaal werden door het expertisecentrum identiteitsfraude en documenten 2636 zaken behandeld.