Kamerleden stil over gedrag Wiersma, PVV toont zich mild

Tweede Kamerleden reageren amper op het grensoverschrijdende gedrag door onderwijsminister Dennis Wiersma tegenover zijn ambtenaren. Harm Beertema van de grootste oppositiepartij PVV zegt verbaasd te zijn over het bericht in De Telegraaf hierover. Het Kamerlid vindt het goed dat de minister zijn fouten toegeeft. “Ik lees een duidelijk mea culpa en dat siert hem.”

“Zo ken ik hem ook: niet bang, nergens bang voor, ook niet om te reflecteren op z’n eigen handelen en vast te stellen dat hij soms over de schreef ging”, zegt Beertema. De PVV’er zegt dat hij dezelfde ideeën heeft als Wiersma over waar het naartoe moet met het onderwijs. Hij voelt dezelfde “schaamte” dat “de kinderen uit de lagere klassen niet meer de kansen gegeven worden die ze verdienen”. Beertema kan zich voorstellen dat daar ook ongeduld mee gepaard gaat. “Haast om de klus te klaren, ergernis als oplossingen worden gefrustreerd door traagheid en stroperigheid. Dat, gecombineerd met zijn 37 jaar, kan misschien weleens een ongelukkige combinatie zijn.”

Andere parlementariërs zijn minder mild. “Vind uitbarstingen toch brevet onvermogen”, zegt Derk Jan Eppink van JA21 op Twitter over de berichten. “Beter rustig, en Florentijns, te werk gaan.” Ook Peter Kwint (SP) zegt het gedrag af te keuren.

Wiersma zat zelf ook jarenlang in de Tweede Kamer en voerde onder meer het woord over onderwijs. De VVD’er trad daar aan in 2017 en werd in augustus 2021 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het toen al demissionaire kabinet Rutte-III. Begin vorig jaar werd hij minister voor primair en voortgezet onderwijs in het huidige kabinet.