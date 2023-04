Politie neemt Telegramgroep voor drugshandel Achterhoek over

De politie heeft een Telegramgroep overgenomen waarin drugs in de Achterhoek werden verhandeld. De beheerder, een man uit de gemeente Bronckhorst, is maandag in zijn woning aangehouden, meldt de politie dinsdag.

In de woning van de man werden drugs en contant geld aangetroffen. Ook een 29-jarige vrouw is verdachte. Meer aanhoudingen worden volgens de politie niet uitgesloten.

Op de Telegramgroep werden drugs, illegaal vuurwerk, sigaretten en medicijnen verhandeld. Hoeveel mensen actief waren in de groep, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Volgens de politie is het de eerste keer dat een Telegramgroep waarin drugs worden verhandeld volledig is overgenomen.