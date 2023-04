Staat handelde onrechtmatig tegen toeslagenouders

De Staat heeft onrechtmatig gehandeld tegen twee gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Daarom is de Nederlandse overheid aansprakelijk voor de schade die de ouders hebben geleden, oordeelde rechtbank Overijssel dinsdag. “Een baanbrekende uitspraak”, vindt Milan Jans, advocaat van de ouders.

De rechtbank laat er geen twijfel over bestaan: het geld van de kinderopvangtoeslag dat de Staat tussen 2008 en 2015 terugvorderde van deze ouders leverde onevenredige nadelen op. De betreffende ouders hebben hier overigens voor een deel al compensatie voor gekregen. Hoe hoog de overgebleven schade is, moet nog bepaald worden.

Het is volgens Jans voor het eerst dat de Staat vanwege de toeslagenaffaire civiel aansprakelijk wordt gesteld. Hoeveel de overheid moet vergoeden, wordt via onderhandelingen vastgesteld, legt hij uit. Ook Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt noemt de zaak een echte doorbraak.

Andere toeslagenouders kunnen mogelijk ook via de rechter een schadevergoeding eisen. Er is al een aantal soortgelijke zaken aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Deze dienen binnenkort in onder meer de rechtbank in Rotterdam en Breda.