Coalitie dik tevreden over klimaatpakket, oppositie niet

De vier coalitiepartijen zijn tevreden over het klimaatpakket van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). De oppositie is, om uiteenlopende redenen, ontevreden. Zo vindt GroenLinks het pakket “niet overtuigend”, terwijl de PVV het veel te vergaand vindt.

Het klimaatpakket “mist de bezieling die het klimaatbeleid zo keihard nodig heeft”, zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Ze vindt dat het kabinet niet heeft gekozen “voor de echte verandering die nodig is”. Maatregelen in de landbouwsector worden weer vooruitgeschoven en voor de industrie zijn de afspraken vaag en “gericht op de grootste vervuilers waar miljarden voor worden gereserveerd”, twittert Kröger.

PVV-leider Geert Wilders heeft het over “excessieve en onbetaalbare stikstof- en klimaatmaatregelen.”

D66, de partij van Jetten, laat een heel ander geluid horen. “Dit is waarom D66 in het kabinet zit”, zegt Kamerlid Raoul Boucke in een reactie. “We gaan van klimaatwoorden naar klimaatacties. Vanaf vandaag hoort Nederland bij de Europese koplopers, met concrete klimaatambities.” Volgens de partij zet Nederland “een grote stap richting een schone toekomst”.

De VVD is overwegend positief, maar Kamerlid Silvio Erkens stelt tegelijkertijd dat het voor de liberalen “cruciaal” is dat wordt gelet op de uitvoerbaarheid en de kosten voor huishoudens en bedrijven. De uitvoering moet centraal komen te staan. “Het gaat nu om het waarmaken van plannen die enkel nog op papier bestaan.”

“Mooi dat we weer een aantal goede stappen kunnen zetten in het verduurzamen van ons mooie land”, twittert CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. Hij refereert er wel fijntjes aan dat verschillende ideeën onder meer uit zijn koker komen. Ook fractieleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie is dik tevreden. Voor de partij is het belangrijk “dat we die klimaatdoelen ‘groen én sociaal’ behalen: iedereen moet het mee kunnen maken. Ook als je minder geld in je portemonnee hebt.”

Het kabinet heeft woensdag ingestemd met het klimaatplan van Jetten, waar het ruim 28 miljard euro voor uittrekt. Met 120 extra maatregelen verwacht het kabinet de CO2-uitstoot in 2030 met 60 procent te verminderen ten opzichte van 1990. De industrie moet daar de grootste bijdrage aan leveren. Ook gaat de belasting omhoog van allerlei verbruik van fossiele brandstoffen. De aanschaf van een tweedehands elektrische auto wordt via subsidies goedkoper. Daarnaast wordt extra geld uitgetrokken voor de verduurzaming van woningen.