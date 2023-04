EO herhaalt aflevering Adieu God! na overlijden Van Vliet

De EO zendt woensdagavond de aflevering van Adieu God! met daarin Paul van Vliet opnieuw uit. Dit doet de omroep naar aanleiding van het overlijden van de cabaretier, is te lezen in een tweet. Van Vliet overleed dinsdagavond na een kort ziekbed in zijn woonplaats Den Haag.

De komiek begon zijn loopbaan in de jaren zeventig en was naast cabaretier ook schrijver, musicalster, zanger en acteur. Woensdag reageerden veel vakgenoten en andere BN’ers op het overlijden van Van Vliet.

De uitzending van Adieu God! uit 2017 is vanaf 23.57 uur te zien op NPO 2.