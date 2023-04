Ondernemers bezorgd over verhoging van energiebelasting op gas

Het Nederlandse bedrijfsleven maakt zich zorgen over de nieuwe CO2-norm voor woon-werkverkeer en de voorgenomen verhoging van de energiebelasting op gas, die veel bedrijven verspreid over het land stevig kan raken. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de klimaatplannen van klimaatminister Rob Jetten.

“Het kabinet denkt met de voorgenomen belastingverhoging op gas extra klimaatwinst te behalen. Een prijsprikkel als deze werkt echter uitsluitend als ondernemers een alternatief hebben en dat hebben velen niet. Dan is dit dus niets meer dan een gewone lastenverzwaring”, stelt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof. “Het jaagt onze ondernemers zonder enige rechtvaardigheid verder op kosten, terwijl het de klimaatdoelen geen stap dichterbij brengt. We gaan het kabinet goed duidelijk maken dat we het beoogde effect van deze maatregel echt niet gaan halen.”

Ingrid Thijssen, die aan het hoofd staat van VNO-NCW, benadrukt dat veel bedrijven zelf al verduurzamingsplannen hebben. Maar het kost volgens haar nog steeds vele jaren om een vergunning te krijgen of op het elektriciteitsnet terecht te kunnen. Naar dat laatste zou de aandacht van de overheid uit moeten gaan, vindt ze.

“Hogere lasten via de energiebelasting op gas terwijl ondernemers nog niet van het gas af kunnen, hebben slechts tot gevolg dat zij die kosten door moeten zetten in de prijzen voor consumenten of hun productie en daarmee de CO2-uitstoot verplaatsen naar het buitenland. Het ondermijnt ook het draagvlak onder ondernemers die graag willen vergroenen, maar dat in praktijk helemaal niet kunnen”, aldus Thijssen.

De ondernemersorganisaties gaan de woensdag aangekondigde plannen eerst nog nader bestuderen en in detail bespreken met hun leden. Daarna willen ze pas echt “de balans” opmaken. Sommige onderdelen van de plannen zouden op eerste gezicht wel “gebalanceerd” ogen, zeggen ze er nu al wel bij.