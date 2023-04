Coalitie in Flevoland mogelijk met BBB, VVD, PVV, SGP en CU

BBB, VVD, PVV, SGP en ChristenUnie kunnen samen een coalitie vormen in Flevoland. Volgens verkenners Pieter van Maaren en Herman Sietsma zijn er geen belemmeringen voor zo’n coalitie “voor en van alle Flevolanders.” De formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten kan beginnen, aldus de verkenners woensdag.

Van Maaren en Sietsma voerden de afgelopen weken nadere gesprekken met de partijen. Dat deden ze in opdracht van Provinciale Staten, die wilden weten of de beoogde coalitievorming voortgezet kon worden. De verkenners noemden in hun eerste advies nog JA21 als mogelijke coalitiepartner, maar die partij is afgevallen. De vijf beoogde coalitiepartners bezetten samen 21 van de 41 Statenzetels in Flevoland.

Volgens de verkenners zijn er op dit moment geen onoverbrugbare verschillen van inzicht tussen de fracties. Het gaat dan om gevoelige onderwerpen als de opening van Lelystad Airport, het beheer van de Oostvaardersplassen, de omgang met wolven, de landbouwvisie, het stikstofbeleid en huisvesting van asielzoekers. Voor de ChristenUnie ligt samenwerking met de PVV gevoelig, maar de partij wil het wel proberen. De beoogde partners hebben met elkaar afgesproken dat zij primair Flevoland zullen besturen en dat zij “Haagse partijpolitieke onderwerpen in Den Haag laten”, aldus de verkenners.