Rechter: cameratoezicht bij Tata Steel mag blijven

Het cameratoezicht gericht op uitstoot van Tata Steel mag doorgaan. De rechtbank Noord-Holland vindt dat de privacy van medewerkers en bezoekers van de staalfabriek goed genoeg gewaarborgd blijft. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), die de camera’s in februari ophing, is blij met de uitspraak.

Tata Steel IJmuiden had een kort geding aangespannen en uitte in de zitting zorgen. De camera’s waren volgens het staalbedrijf erg geavanceerd, waardoor mensen mogelijk herkenbaar en identificeerbaar zijn. De rechter zegt in de uitspraak “het hoogst onaannemelijk” te vinden dat mensen herkend kunnen worden op basis van de beelden.

Tijdens de zitting op vrijdag demonstreerde de omgevingsdienst hoe het cameratoezicht eruitziet voor controleurs. De onderkant van het beeld is met een zwart blok afgeschermd en de camera’s zijn op zo’n 450 meter afstand geplaatst. De instellingen van de camera’s kunnen gewijzigd worden, erkende de omgevingsdienst tijdens de zitting, maar daar is autorisatie en hulp van een monteur voor nodig.

Tata Steel twijfelde in de zitting aan deze beweringen. “Het betoog van Tata Steel ademt de suggestie dat er allerlei vreselijks met de binnengehaalde persoonsgegevens zou kunnen gebeuren, dat de medewerkers van de Omgevingsdienst maar wat aanrommelen en dat de gegevens binnen de kortste keren op straat kunnen komen te liggen”, somt de rechter op. Er is echter geen reden voor deze angst, aldus de rechter.

Wel raadt de rechter een aantal aanpassingen aan om de privacy te bevorderen. Zo is het niet volledig uit te sluiten dat werknemers van Tata Steel identificeerbaar zijn. Het zwarte blok kan daarom ook wat verder naar boven worden geplaatst, vindt de rechter.

Ook moeten mensen die mogelijk nog zichtbaar zijn, weggehaald worden uit het beeld als de gegevens opgevraagd worden volgens de Wet open overheid (Woo), zegt de rechter. Directeur toezicht Mario Bakker van de OD NZKG zegt aan alle aanpassingen van de rechter te willen voldoen.

Tata Steel is teleurgesteld over de uitspraak. “In een periode waarin we in toenemende mate een polarisering rond onze fabriek ervaren” wil het staalbedrijf juist de privacy van medewerkers waarborgen. Tata gaat de uitspraak “eerst goed lezen” voordat het een besluit neemt over een mogelijk beroep.

Met de camera’s wil de OD NZKG rookwolken van de staalfabriek in de gaten houden. Een opmerkelijke donkere rookwolk kan erop wijzen dat er schadelijke stoffen vrijkomen.