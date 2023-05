Provincie Noord-Holland wil geen datacenter in De Kwakel

De provincie Noord-Holland is tegen de geplande komst van een datacenter in De Kwakel. De gemeente Uithoorn, waar het dorp onder valt, had daar in januari een vergunning voor verleend. De provincie zegt dat zij erover gaat en niet de gemeente, en heeft daarom bezwaar aangetekend.

De provincie Noord-Holland had eerder bepaald dat er alleen nog datacenters mogen komen op bedrijventerreinen in de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon. Zo laat Microsoft momenteel een complex bouwen in het dorp Middenmeer in Hollands Kroon. “Buiten de aangewezen gebieden mogen zich geen nieuwe datacenters meer vestigen”, staat in de regels van de provincie, dus ook niet in Uithoorn. Dat moet voorkomen dat de horizon wordt volgebouwd met ‘blokkendozen’. Ook wil de provincie zo zorgen dat er genoeg elektriciteit is voor inwoners, bedrijven en instellingen.