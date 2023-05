Janine Abbring sprak uur met Obama in Ziggo Dome: zenuwslopend

Janine Abbring noemt het gesprek dat ze maandagavond een uur lang voerde met Barack Obama “zenuwslopend, surrealistisch, maar vooral ook heel erg leuk”. De voormalig president van de Verenigde Staten was in Amsterdam voor een optreden in Ziggo Dome, waarbij hij aan de hand van de vragen van Abbring vertelde over zijn ambtsperiode, het werk voor zijn stichting en zijn gedachten over leiderschap deelde.

“Hij is zo innemend, geroutineerd en humorvol ook, dat je je als interviewer snel op je gemak voelt bij hem. Ik heb hem na driekwart van de bijeenkomst ook gevraagd: hoe doe je dit toch? Hoe zorg je ervoor dat ik je eigenlijk meteen sympathiek vind en waardoor ik als journalist misschien wat minder kritische vragen stel? Daar moest hij hartelijk om lachten”, blikt Abbring terug.

Vooraf had Abbring een lijstje met goedgekeurde vragen voor Obama, maar ze had ook aangegeven dat ze een gesprek wilde voeren en door zou vragen als dat nodig was. En zo kwam het gesprek op Donald Trump, die opnieuw in de race is voor het presidentschap. “Ik vroeg: maak je je zorgen over Trump? En dat was een vraag die niet vooraf was afgesproken. Maar hij gaf gewoon antwoord en had een mooi pleidooi over de opkomst van populisme en dat hij hoopte dat mensen nu zien wat voor effect het heeft als zo iemand aan de macht komt”, zegt de presentatrice, die het maandagavond allemaal nog even moet laten bezinken: “Dit was wel een dingetje dat bovenaan mijn bucketlist stond, hoor!”