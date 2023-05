Nederlander ervaart meer werkgeluk dankzij muziek

Of ze het nu zelf opzetten, hun baas dat doet of een huisgenoot – ruim driekwart (76%) van de Nederlanders geeft aan naar muziek te luisteren tijdens hun werk. En dat legt hen geen windeieren: muziek verhoogt namelijk de productiviteit, vermindert stress en laat het gemiddelde werkgeluk stijgen van een 6,0 naar een 7,5. Dit en meer blijkt uit representatief onderzoek van Sky Radio in samenwerking met het Hart van Nederland-panel onder meer dan drieduizend werkende Nederlanders. De radiozender duikt met dit onderzoek dieper in het luistergedrag van werkend Nederland, om in de toekomst nog beter bij te kunnen dragen aan een gelukkige werkdag.

Dat muziek van grote invloed kan zijn op ons brein, heeft onder andere Erik Scherder al eens haarfijn uitgelegd. Muziek heeft de bewezen kracht om hersendelen te activeren die van belang zijn bij bijvoorbeeld concentratie en creatie. Maar hoe vertaalt zich dit in het werkgeluk dat Nederlanders ervaren mét en zónder muziek op de achtergrond? En naar welke muziek luisteren zij dan het liefst tijdens hun werk? Sky Radio zocht dit uit in samenwerking met het Hart van Nederland-panel.

Stress en productiviteit

Wat er ook door de speakers komt, muziek blijkt veel goeds te doen voor de luisteraar. Zo geeft meer dan de helft (54%) van de mensen die werkstress ervaart aan dat die stress dankzij muziek afneemt. Dit is vooral het geval voor mensen die hybride (62%) of helemaal thuis (59%) werken. Ook zeggen veel Nederlanders meer gedaan te krijgen met muziek aan: bijna de helft (49%) zegt dat muziek een positief effect heeft op hun productiviteit. Dit geldt wederom vooral voor mensen die vanuit huis werken (55%) en voor mensen in de cultuur/sport/recreatiesector(59%).

Werkgeluk

Minder stress en een hogere productiviteit: het lijkt door te werken in het cijfer dat respondenten geven aan hun werkgeluk. Zonder muziek waarderen zij hun werkgeluk met gemiddeld een 6,0, maar met een muziekje op de achtergrond stijgt dit cijfer naar een 7,5. Met een stijging van +3,4 maakt muziek in de beveiligingssector het grootste positieve verschil. In het onderwijs daalt het werkgeluk met muziek met -0,4 het sterkst.

Top 5 sectoren die het hoogst worden gewaardeerd mét muziek:

Beveiliging: 8,2 Schoonmaak: 8,1 Bouw: 8,1 Horeca: 8,1 Defensie: 8,0

Muzikale uren

Hoewel ook nachtuilen graag werken met een muziekje op de achtergrond, blijken de meeste respondenten (76%) hun muziek aan te zetten in de ochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur. Naarmate de middag vordert, verdwijnt muziek langzaam van het toneel: waar tussen 12:00 uur en 15:00 uur nog 73 procent luistert, is dat tussen 15:00 uur en 18:00 uur nog 65 procent en tussen 18:00 uur en 21:00 uur nog geen kwart van de ondervraagden (21%).

Popmuziek het populairst

Pop blijkt een populair genre op de werkvloer: 39 procent van de respondenten geeft aan hier het meest naar te luisteren. Van de in totaal achttien gegeven opties scoren Rock en Elektronisch hierna het hoogst met respectievelijk 7 en 5 procent, wat een breed versplinterde muziekvoorkeur onder de respondenten laat zien.

Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “Het is mooi om te zien dat muziek voor veel mensen een positieve invloed heeft op hun werkgeluk. Bij Sky Radio geloven we in die kracht van muziek en stemmen we onze muziekprogrammering zoveel mogelijk af op de werkdag van onze luisteraars. Zo doen we er alles aan hen te voorzien in hun muzikale behoefte, dag én nacht. De resultaten van dit onderzoek geven ons nog meer inzicht in de belevingswereld van onze luisteraar en die inzichten gebruiken we natuurlijk om hun werkdag waar mogelijk nog plezieriger te maken.”

